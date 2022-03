Filmproduzentin reist in die Ukraine

Filmemacherin Manuela Federl hat einiges zu tun. Eigentlich steckt sie gerade mitten in den Vorbereitungen für die Premiere ihres neuen Films. Doch jetzt hat sie sich entschlossen, spontan an die ukrainische Grenze zu fahren. "Gerade sind wir noch im Stress, weil wir viel organisieren müssen."

Federl reist am Freitag zusammen mit der niederösterreichischen NGO "Verein für Welthilfe Nothilfe" an die moldawisch-ukrainische Grenze. Sie begleitet vier mit Hilfsgütern beladenen Sattelschlepper. "Wenn es irgendwie geht, wollen wir auch in die ...