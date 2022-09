Filzmoos: Diebin stahl im selben Geschäft obwohl kurz zuvor erwischt

Kurz nach dem Polizeieinsatz ging die Urlauberin wieder in den Laden und schlug ein weiteres Mal zu.

Als besonders dreist hat sich eine 58-jährige Ladendiebin am Freitag in Filzmoos im Pongau erwiesen: Die Frau hatte zuerst aus einem Bekleidungsgeschäft mehrere Stücke mitgehen lassen, danach ging sie in einen Nahversorger und stahl alkoholische Getränke. Ein couragierter Angestellter erwischte sie und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Kurz nach der Amtshandlung ging sie ins selbe Lebensmittel-Geschäft und stahl abermals.

Schaden ist bei den Diebestouren keiner entstanden. Der Frau aus Deutschland wurden alle Gegenstände abgenommen und diese wieder in die beiden Läden zurückgebracht. Die 58-Jährige wird angezeigt, berichtete die Polizei.