Filzmoos: Jungstier attackierte Wanderin - Frau verletzt

Wieder kam es auf einer Alm in Salzburg zu einem Zwischenfall mit einem Rind. Diesmal ging ein Jungstier in Filzmoos auf eine Touristin los.

Laut einem Polizeibericht attackierte ein Jungstier am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr in Filzmoos am Wanderweg Hofalmen in Richtung Filzmoos am Beginn des Wetzsteingrabens eine Frau.

Die 53-jährige Wanderin aus der Schweiz war demnach mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar unterwegs. Der Jungstier stand am Wanderweg und die Frau wollte hinter dem Stier vorbeigehen. In diesem Moment dürfte sich der Stier umgedreht haben und ging auf die Frau los.

Die Frau konnte den Angriff mit der Hand abwehren, kam jedoch zu Sturz und verletzte sich dabei am linken Bein. Die Polizei berichtet, dass die Urlauberin hinter einem Felsblock Schutz suchen konnte. Der Jungstier blieb demnach stehen und ihr Gatte stellte sich schützend zwischen seine Frau und dem Jungstier. In der Zwischenzeit wurde bereits das Rote Kreuz verständigt.

Erst als die Sanitäter eintrafen wich der Jungstier zurück. Die Frau wurde erstversorgt und in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Sie dürfte sich am linken Bein im Kniebereich verletzt haben.

