Filzmoos: Mountainbiker wurde durch Zugseil einer Seilbahn in die Luft geschleudert

Das Missachten einer wegen Forstarbeiten gesperrten Straße führte am Montagvormittag in Filzmoos zu einem Unfall. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Zwei deutsche Mountainbiker waren auf der Zufahrtsstraße zu einer Almhütte unterwegs, während Holz geschlägert wurde. Das Zugseil der Forstseilbahn querte die Zufahrtsstraße.

Der vorausfahrende 48-jährige Mountainbiker konnte das Zugseil unbeschadet überfahren, dann spannte es sich plötzlich und der nachfolgende 16-jährige Fahrradfahrer wurde samt dessen Fahrrad in die Luft geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Sturz erlitt der 16-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich Prellungen.