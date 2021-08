Filzmoos: Paragleiter abgestürzt

Der 60-Jährige brach sich beide Beine.

Am Samstagnachmittag kam es bei Filzmoos zu einem schweren Paragleit-Unfall. Ein Oberösterreicher war gegen 12.30 Uhr am Bischling in Werfenweng Richtung Ternberg, seinem Heimatort, gestartet. Nach etwa zwei Stunden verlor der 60-jährige Pilot an Höhe und versuchte zu landen. Da sich in diesem Bereich keine ebene Wiese befindet, musste er auf eine etwa 35 Grad steile Böschung ausweichen. Er kam heftig auf dem Boden auf und zog sich dabei offene Brüche an beiden Beinen zu. Der schwer verletzte Paragleiter konnte noch selbstständig den Notruf wählen. Er wurde vom Roten Kreuz und dem Notarzt erstversorgt und nach der Bergung aus der Böschung vom Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.