Filztiere aus Salzburg "retten" Straßenkinder in Peru

Schüler aus dem Musischen Gymnasium in Salzburg haben die Tiere kreiert. Sie sollen nun Paten belohnen, die Straßenkinder unterstützen.

24 Tiere aus Filz harren zu Hause bei der Salzburger Kunstpädagogin Edith Brandstätter darauf, Gutes für bitterarme Straßenkinder aus Peru zu bewirken. Seit Monaten leben die Fantasiewesen eng aneinandergekuschelt in einer Kiste. Da wären zum Beispiel das Umkippwiesel Frida, der Grünpunktsaurier Peppo, der Dschungelfelser Brocko und die Wüstenziege Fennek. Erschaffen wurden sie im Herbst 2019 von Schülerinnen und Schülern aus dem Musischen Gymnasium in Salzburg während Brandstätters Unterricht in Textilgestaltung

Gleich zwei unvorhergesehene Ereignisse verhinderten die Mission der ...