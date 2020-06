Finale in großem Salzburger Drogenprozess: Anwälte feuern gegen Anklage

Waren die 14 Angeklagten Mitglieder einer Bande, die den Pinzgau kiloweise mit Drogen versorgte? Die Staatsanwältin ist davon überzeugt. Für die Verteidiger ist die Anklage hingegen völlig überzogen.

Am 13. Mai startete der Geschworenenprozess gegen 14 Angeklagte wegen Suchtgifthandels im großen Stil in Salzburg. Nach 20 Verhandlungstagen kommt der Prozess im Saal des Kolpinghauses in Salzburg-Itzling zum Finale. Am Dienstag standen die Schlussplädoyers auf dem Programm. Ein Urteil soll am Donnerstagabend fallen.

Die acht Geschworenen müssen dabei allein, also ohne die drei Berufsrichter, etwa über 46 Hauptfragen zu den einzelnen Vorwürfen befinden. In der 144-seitigen Anklageschrift erhebt Staatsanwältin Sandra Lemmermayer schwere Anschuldigungen gegen die 14 Angeklagten: Diese haben demnach zwischen April 2018 und Ende März 2019 im Rahmen einer kriminellen Vereinigung rund 20 Kilogramm Kokain, Speed, Cannabis sowie Ecstasy vornehmlich im Pinzgau gewinnbringend verdealt. Führender Kopf des Drogenrings war laut Lemmermayer der Erstangeklagte - ein 50-jähriger Kroate, der in Deutschland, Frankreich und Schweden bereits rund 13 Jahre wegen Suchtgifthandels im Gefängnis saß. Er soll seit 2017 im Raum Zell am See als "U-Boot" gelebt und sich dort ein Netz von heimischen Unterhändlern für den Drogenverkauf aufgebaut haben. Tatsächlich wohnen fast alle Angeklagten - zehn Männer und vier Frauen im Alter zwischen 27 und 66 - im Pinzgau.

Laut Anklage holte der mutmaßliche Bandenboss das Gros der Drogen selbst aus Belgien und den Niederlanden - zumeist mit einem auf eine Mitangeklagte angemeldeten Auto, später per Flugzeug. Die Wohnung des 50-Jährigen, die ein anderer für ihn anmietete, habe als Drogenbunker und Ausgabestelle für die anderen Angeklagten gedient.

Wie in ihrem Eröffnungsplädoyer verwies Staatsanwältin Lemmermayer auch im Schlussvortrag "auf die Audio-Protokolle, die Telefon-Überwachungsprotokolle und die optischen Überwachungen, die alle Angeklagten stark belasten". Diese hätten sich eigener Sprachcodes bedient, um ihre Drogengeschäfte zu verschleiern. Ende März 2019 erfolgte eine Welle von Festnahmen - nachdem Beschuldigte einen Peilsender an einem Auto gefunden hatten. "Auch nach sieben Wochen Prozess bin ich überzeugt, dass hier eine kriminelle Organisation, eine Großbande agiert hat", so Lemmermayer. In - leicht provokanter - Anspielung auf die Verantwortung der großteils nur teilgeständigen Angeklagten ergänzte sie, dass "es hier nicht um einen netten Freundeskreis im Pinzgau geht, in dem man sich gegenseitig nur Suchtgift schenkte".

Wie schon zum Prozessauftakt musste Lemmermayer als "Einzelkämpferin" der Strafverfolgungsbehörde von der zehnköpfigen Verteidigerriege massive Kritik hinnehmen. Unisono betonten die Verteidiger, dass die angeführten angeblich verdealten Drogenmengen "großteils nur auf Vermutungen - ohne jeden Beweis" gründen würden. Anwalt Peter Lechenauer, der vier Angeklagte vertritt: "Das war ein Verzweiflungsplädoyer der Staatsanwältin, ohne auf objektive Beweisergebnisse Bedacht zu nehmen. Nicht Annahmen, die man sich aus Audio-Protokollen zusammenreimt, sind Beweisergebnisse, sondern das, was objektiv nachweisbar ist."