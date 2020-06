Finale in Mega-Drogenprozess in Salzburg: Anwälte feuern gegen Anklage

Waren die 14 Angeklagten Mitglieder einer - von einem Kroaten geführten - Großbande, die den Pinzgau kiloweise mit Drogen versorgte? Die Staatsanwältin ist davon überzeugt. Für die Verteidiger ist die Anklage hingegen völlig überzogen und ein Konstrukt ohne Beweise.

Nach 20 intensiven Verhandlungstagen geht der am 13. Mai in Salzburg gestartete Mega-Geschworenenprozess gegen 14 Angeklagte wegen Suchtgifthandels in großem Stil ins Finale. Um die Covid-19-Schutzbestimmungen im Hinblick auf die gut 40 Prozessbeteiligten bestmöglich einhalten zu können, lagerte man das ...