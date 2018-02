Firestorm: Asfinag fegt im Lungau mit heißer Sole das Eis weg

Mit chemischer Hilfe hält die Asfinag an besonders kalten Tagen die Autobahn eisfrei. Der heurige Winter war bereits sehr intensiv.

Am vergangenen Wochenende fegte der Feuersturm bereits über die Autobahn. Ein neues Räumfahrzeug der Autobahnmeisterei St. Michael trägt den markanten Namen Firestorm. Die Vorrichtung auf dem Schneepflug nutzt im Kampf gegen Schnee und Eis einen chemischen Effekt: Wenn der Firestorm benötigt wird, füllen Asfinag-Mitarbeiter Kalziumchlorid in den Tank. Dadurch erwärmt sich das Wasser auf knapp 70 Grad. Mit rund 60 Grad werde es auf die Fahrbahn gesprüht, sagt Asfinag-Regionalleiter Hannes Zausnig. "Wir setzen den Firestorm ein, wenn es sehr kalt ist oder wenn so viel Schnee fällt, dass unser Salz nicht schnell genug wirkt."