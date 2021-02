Fischer klagen über große Otterschäden

Einen Tag, nachdem in die renaturierte Glan Fische eingesetzt worden sind, fand man viele der Tiere mit abgebissenen Köpfen.

Rund 150 Kilogramm Fische hat die seit 1946 bestehende Peter Pfenninger Schenkung am vergangenen Donnerstag in die obere Glan im Süden von Salzburg gesetzt. Am Freitag in der Früh seien mehrere Meldungen über tote Fische gekommen, sagt Bernhard Scheichl, Bezirksfischermeister von Salzburg und stellvertretender Obmann der Pfenninger. In der Nacht hatten Fischotter großen Schaden angerichtet und zahlreichen Fischen die Köpfe abgebissen. Auf ihrer Homepage schreibt die Schenkung, der Fischotter töte nur, um Gustostücke wie den Kopf oder die Innereien zu ...