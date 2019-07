Fischer rettete 79-Jährigen Urlauber aus dem Wiestalstausee

Der Tourist war im Gemeindegebiet von Adnet ausgerutscht und über steilen Hang in den See gestürzt.

Ein couragierter Fischer hat am Sonntagnachmittag einen 79-jährigen Deutschen aus dem Wiestalstausee in Adnet im Tennengau) gerettet. Der Urlauber war auf dem feuchten Boden der Böschung an der Wiestal-Landesstraße ausgerutscht und rund 35 Meter über einen steilen Hang in den See gestürzt. Der Fischer hörte seine Hilferufe, paddelte mit einem Schlauchboot zu dem Mann und zog ihn aus dem Wasser.

Laut Polizei hatte sich der 79-Jährige bei dem Sturz verletzt. Der Fischer befand sich auf der gegenüberliegenden Seeseite, als der Unfall passierte. Nachdem er den Touristen gerettet hatte, kletterte er den Hang zur Straße hinauf und alarmierte die Rettungskräfte. Anschließend begann er mit einem Passanten die Erstversorgung des Verletzten.

Der Deutsche wurde vom Team eines Rettungshubschraubers mit einem Seil geborgen und ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

An der Bergung waren der Rettungshubschrauber, das Rote Kreuz Hallein, die Feuerwehren Adnet und Hallein, die Wasserrettungen Salzburg, Hallein und Bischofshofen sowie Beamte der Polizeiinspektion Hallein beteiligt.

Quelle: APA