Fischer sind froh, dass es Ottern an den Kragen geht

Der Bestand der Fischotter soll nach langem Ringen jetzt doch reguliert werden. Das war auch ein großes Thema beim Landesfischertag in Saalfelden.

Es war über Jahre ein Kampf gegen Windmühlen, doch jetzt wendete sich das Blatt zugunsten der Fischer und ihrer Anliegen: Das Land Salzburg gab nach langem Hin und Her bis Ende 2024 insgesamt 57 Fischotter zur Entnahme frei (maximal 19 pro Kalenderjahr).

Der für das Ressort Jagd & Fischerei zuständige Landesrat Sepp Schwaiger (ÖVP) berichtete beim Landesfischertag kürzlich im Gasthof Schörhof in Saalfelden, dass die sogenannte "Maßnahmengebietsverordnung Fischotter 2022 bis 2024" am 3. November in Kraft getreten sei.

...