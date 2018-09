Nach Niederösterreich und Kärnten könnte es bald auch in Salzburg den ersten Fischottern an den Kragen gehen. Der Fischereiverein Hallein habe vergangene Woche bei der Bezirkshauptmannschaft einen Antrag auf die Entnahme von Ottern gestellt, sagte der stellvertretende Obmann und Fischmeister des Vereins Manfred Deutenhauser am Sonntag den SN. Es ist der erste Antrag in Salzburg. Die nächsten dürften bald folgen.