Fischotter bedroht Zukunft der Halleiner Fischzucht

Nach jahrelangen Problemen mit Fischottern, die die Zuchtgewässer leerfressen, hat der Halleiner Fischereiverein die Reißleine gezogen und den Abschuss der Otter beantragt. Aber das Verfahren zieht sich.

Schon im Februar 2018 berichteten die TN über die Klagen der Fischer im Bezirk (bzw. landesweit) über die Plünderungen der Fischotter am Fischbestand. Schon damals meinte Manfred Deutenhauser vom Fischereiverein Hallein im TN-Gespräch: "Seit zwei Jahren haben wir in Hallein aber einen Zustand, der es uns unmöglich macht, unserer Aufgabe nachzukommen. Der Otter plündert alles, was wir in der Fischzucht haben." Der Verein hat sich seit fast 100 Jahren der Erhaltung der heimischen Äsche und Bachforelle verschrieben und bekommt dafür auch EU-Förderungen.

Aktuell sind die Gutachter am Zug

Mittlerweile haben die Halleiner Fischer den Abschuss, die sogenannte "Entnahme", mehrerer Otter beantragt. Aber das Behördenverfahren ziehe sich bereits über Monate und nach wie vor sei kein Ende in Sicht, kritisiert der Verein. Die Bezirkshauptmannschaft als zuständige Behörde muss sich das nötige Fachwissen von Sachverständigen des Landes sowie Externen holen. "Sie sind aktuell am Zug. Es geht darum, ob der Bestand gesichert ist, ob es andere Möglichkeiten als einen Abschuss gibt etc.", erklärt Bezirkshauptmann Helmut Fürst. "Auf Basis des Gutachtens wird dann eine Entscheidung getroffen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wir brauchen Entscheidungsgrundlagen, das geht nicht aus der Hüfte." Aus dem Büro des zuständigen Landesrats Josef Schwaiger (ÖVP) heißt es, der Landesrat spreche sich für eine Entnahme aus, man müsse aber das Verfahren abwarten.

Auch der Naturschutzbund hat Parteienstellung im Verfahren: "Vor einem Abschuss müssen alle andere Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um den Schaden möglichst gering zu halten, zum Beispiel den Schutz des Zuchtgeländes mit einer Einzäunung, und das ist im konkreten Fall noch nicht passiert."

"Ohne baldige Regelung müssen wir unsere Zucht zusperren"

Gerhard Angerer vom Fischereiverein Hallein findet derweil deutliche Worte: "Wenn es mit Jahresende keine Regelung gibt, dann müssen wir wohl die Fischzucht schließen, dann haben die Otter die Salzachäsche und die Salzachbachforelle, die wir züchten, ausgerottet. Wir machen das ja nicht zum Spaß, es geht uns um die Bewahrung der Arten, die es nur hier in Salzburg gibt." Einen Zaun sieht er kritisch: "Das kostet je nach Größe eine halbe bis eine Million Euro. Und es ist ja auch nicht ideal, die Gegend dient vielen als Erholungsgebiet."

Der Fischotter wurde Mitte des 20. Jahrhundert fast ausgerottet, mittlerweile gibt es wieder rund 140 Exemplare in Salzburg, die unter Schutz stehen. Ein Otter frisst knapp ein Kilogramm Fisch pro Tag, bei viel Angebot beschränkt er sich auf Kopf und Innereien, der Rest bleibt häufig liegen. Bei 140 Ottern sind dies jährlich rund 46.000 Kilogramm, also rund 20 Prozent des gesamten Ausfangs im Land.