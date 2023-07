Fit und mit Plan in die Berge

Die Bergrettung Lungau kam auf fünf Einsätze innerhalb weniger Tage. Zu erhöhter Eigenverantwortung wird gemahnt.

Der Bergsommer ist noch jung und er verlief bislang nicht ohne Zwischenfälle. Sucheinsatz nach einer verirrten Person in Weißpriach, ein Notfall im alpinen Gelände im Bereich Prebersee und zehn Tage später Rettung von zwei erschöpften, bereits unterkühlten jungen Bergsteigern im Bereich Gollingscharte. Schon tags darauf der nächste Einsatz in Muhr, wiederum eine knappe Woche später auf der Franz-Fischer-Hütte in Zederhaus. Die vier Lungauer Ortsstellen der Bergrettung, Tamsweg, Mauterndorf, Muhr und Zederhaus, sind gefordert.

Vorbereitet sind die Einsatzkräfte auf vielerlei Notszenarien. Herz-Kreislauf-Versagen bleiben laut Statistik die häufigste Ursache von Bergunfällen mit Todesfolge. Übermüdung und Erschöpfung führen aber auch zu Stürzen und Verletzungen. Landesbergrettungsarzt Dr. Joachim Schiefer appelliert an das Präventions- und Sicherheitsdenken: "Es wird jedem Wanderer und Bergsteiger angeraten, die eigene körperliche Fitness und Belastbarkeit sowie auch jene der Begleiter realistisch einzuschätzen."

Seit dem Jahr 2010 ist jede Ortsstelle im Bundesland Salzburg mit Defibrillatoren ausgestattet. Diese werden auch immer wieder bei Einsätzen benötigt und haben schon Leben gerettet. "Lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen können im Rahmen eines Herzinfarktes oder auch bei schwer unterkühlten Patientinnen und Patienten auftreten. Immer dann sind die Defis unverzichtbar", so Schiefer.

Die Bergretter wiederholen sich, wenn sie zudem zu einer sorgfältigen Tourenplanung raten. Eine entsprechende Ausrüstung ist dabei ebenso Pflicht wie eine Wettereinschätzung und ständige Wetterbeobachtung während der Bergtour. Außerdem raten die Profis Wanderern und Hobbybergsteigern, immer Bescheid zu geben, wohin die Tour führt. Hilfreich sind außerdem Apps wie Find my Phone.

Bezirksleiter Hannes Kocher: "Auch Verirren zählt zu den häufigen Gründen, weshalb die Bergrettung ausrücken muss. Diese Einsätze sind meist aufwendig, erfordern eine große Zahl von Bergrettern und können für den Einzelnen sehr teuer werden."