Fitness im Freien: Salzburger treffen sich auch im Dunkeln zum Sport

Es braucht kein Tageslicht, um sich zu bewegen: "Best Ager" trafen sich abends zum gemeinsamen Trainieren im Preuschenpark. Sportwissenschafter Michael Mayrhofer - er ist Berater im Projekt der Bewegten Stadt - erklärte das Prinzip einer Bewegungsinsel.

Kaum jemand, der die Holzgerüste mit den Stangen, Balken, Bänken und Rollen noch nicht registriert hätte. In der Corona-Zeit sind sie in so manchem Park aus dem Boden gewachsen. Doch was man mit oder auf diesen sogenannten Bewegungsinseln anstellen kann, wie man sie für die eigene Fitness nutzt, wissen die wenigsten.

Das zu ändern, hat sich die Stadt Salzburg im Zuge ihres Projekts "Bewegte Stadt" zum Ziel gesetzt. Sportwissenschafter Michael Mayrhofer, Berater des Projekts, lud deshalb kürzlich zu ...