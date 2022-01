Flachau: 36-Jähriger blieb mit E-Snowbike in unzugänglichem Wastlgraben hängen

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist am Mittwochnachmittag die Bergrettung in Flachau ausgerückt. Ein 36-jähriger Steirer war abseits der Piste im sogenannten "Wastlgraben" in unzugängliches Gelände geraten.

SN/bergrettung flachau Sachen gibt’s...: Flachauer Bergretter mit dem umgebauten E-Bike.