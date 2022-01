Flachau: 400 Infizierte, keiner musste ins Spital

In der Pongauer Gemeinde dürfte der Höhepunkt der Omikron-Welle bereits überstanden sein.

Wie wird sich die hochansteckende Omikron-Variante auf die Spitäler in Salzburg auswirken? Um das einschätzen zu können, hat sich die Landesstatistik den Coronaausbruch in Flachau gemeinsam mit dem dortigen Allgemeinmediziner Harald Breitfuß genauer angesehen.

400 Infektionsfälle registrierte der Mediziner in dem bei seiner Ordination angeschlossenen Testzentrum seit Mitte Dezember. "Wir hatten ja schon am 19. 12. den ersten bestätigten Omikron-Fall." Die gute Nachricht: Keine einzige dieser Personen musste bisher in Spitalsbehandlung, sagt Breitfuß. "Wir hatten durchwegs milde Verläufe ...