Möglicherweise war Brandstiftung im Spiel.

Unbekannte Täter stehen in Verdacht, in der Nacht auf Dienstag in Flachau mehrere Holzscheiter neben einer Garage eines Einfamilienhauses angezündet zu haben. Durch die Hitze platzte ein Lkw-Reifen. Das Fahrzeug war vor der Garage abgestellt. Der 74-jährige Bewohner und seine Gattin hörten den Knall und löschten den brennenden Reifen mit einem Feuerlöscher und einem Wasserschlauch.

Quelle: SN