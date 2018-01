Flachau: Einbrecher stahlen Geld und Laptop

Unbekannte Täter schlichen sich in Appartementhäuser ein, während die Bewohner schliefen.

Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die in der Nacht auf den Dreikönigstag am 6 Jänner in drei Appartementhäusern in Flachau fette Beute gemacht haben. Die Täter schlichen sich in der Nacht in die unversperrten Räumlichkeiten, in denen die Bewohner gerade schliefen. Gestohlen wurden unter anderem mehrere Geldbörsen mit Bargeld, Bankkarten und Ausweisen sowie ein Rucksack mit einem Laptop und diversem Computerzubehör. Der durch die Diebstähle verursachte Gesamtschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

(SN)