Flachau feiert 25 Jahre Nachtslalom: Der "Erfinder" im SN-Interview

Ernst Brandstätter war Erfinder des Flachauer Nachtslaloms, Bergbahnenchef und Olympia-Befürworter. Nach dem 25-Jahr-Jubiläum am Dienstag ist Schluss. Bilanz zieht er in den SN schon vorher.

Ernst Brandstätter (63) ist Chef der Bergbahnen Flachau und auch OK-Chef des Weltcup-Nachtslaloms am kommenden Dienstag in Flachau. Zu Monatsende ist Schluss, Brandstätter zieht sich in die Pension zurück. Zuvor zieht er im SN-Gespräch eine sehr persönliche Bilanz, in der er wie üblich kein Blatt vor den Mund nimmt.