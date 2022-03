Flachau ist bereit für eine große Weltcup-Party

Die Vorbereitungen für den Nachtslalom am Mittwoch sind weit gediehen - nur der "Zucker" muss noch raus. Erwartet werden bis zu 10.000 Fans.

Rennleiter Martin Traninger steht entspannt am Streckenrand. Frau Holle sei Dank. Sie gedenkt offensichtlich nicht, aktiv zu werden in der Zeit bis zum Herren-Weltcupslalom am Mittwochabend. Neuschnee wäre Gift für die im Idealfall pickelharte Rennpiste. Da auch kein Warmwetterereinbruch angesagt ist, droht der Hermann-Maier-Weltcupstrecke kein Ungemach. "Wir sind eigentlich ziemlich fertig", sagt Traninger.

"Der Zucker muss noch raus", meint Streckenchef Norbert Evers und macht sich mit einer Handvoll ehrenamtlicher Helfer auf den Weg zum Rutschen. Durch wiederholtes Abfahren ...