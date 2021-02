Flachau: Tauernautobahn nach Auffahrunfall eine Stunde gesperrt

Ein 86-jähriger Lungauer kollidierte mit einem Lkw und verletzte sich dabei.

Am Donnerstagvormittag lenkte ein 44-jähriger Russe seinen Sattelzug auf der Tauernautobahn (A10) in Richtung Villach. In der Einhausung von Flachau fuhr diesem ein 86-jähriger Lungauer mit seinem Pkw auf. Der Lkw-Lenker bemerkte einen leichten Stoß am Heck seines Fahrzeuges, konnte in den Seitenspiegeln jedoch nichts wahrnehmen.

Er setzte die Fahrt bis zum nächsten Autobahnparkplatz fort, wo er Beschädigungen am Heck des Sattelzuges bemerkte. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich der 86-Jährige und wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in das Klinikum Schwarzach eingeliefert. Die Alkotests mit den Lenkern verliefen negativ. Die Tauernautobahn blieb an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Villach für ungefähr eine Stunde gesperrt. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: SN