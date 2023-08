Flachau: Zweifache Mutter nach Unfall im Tauerntunnel im Pkw eingeklemmt

Im weiteren Verlauf prallte er gegen die rechte Tunnelwand und kam schließlich mit dem Wohnwagengespann entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur zum Stillstand.

Durch den Unfall wurde die Beifahrerin auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Der Lenker und seine beiden Kinder blieben bei dem Unfall unverletzt.

Durch den Unfall entstand am Pkw Totalschaden und am Wohnwagen erheblicher Sachschaden. Bis zum Abschluss der Aufräum- und Bergungsarbeiten durch die Feuerwehren Flachau und Zederhaus war der Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg bis 03.17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.