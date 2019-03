Während die Staatsanwaltschaft auf das toxikologische Gutachten wartet, beantworteten die Verdächtige und der Sohn Fragen der Ermittler.

Nach dem Tod eines Pongauer Promi-Wirts Anfang März wartet die Staatsanwaltschaft unverändert auf das toxikologische Gutachten. Der 57-Jährige starb, wie berichtet, am 3. März infolge eines Messerstichs im linken Brustbereich in einem seiner Betriebe, dem Hotel Lisa in Flachau. Zunächst ...