42-Jähriger in Henndorf erstochen: Verdächtiger gestand die Tat

Die Polizei informierte, dass bei der Fahndung in Henndorf am Montagmorgen ein Diensthund aus Oberösterreich geholfen habe. Der Täter wurde gefasst. Mittlerweile soll er gestanden haben, am Montagmorgen einen 42-Jährigen getötet zu haben.

BILD: SN/BOSCHNER Die Spurensicherung am Montag am Tatort. In dem Mehrparteienhaus kam es am Morgen zu einem Gewaltverbrechen. Ein 34-Jähriger wurde mit einem Messer erstochen.

Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen am Montagmorgen in Henndorf wurden nun neue Details bekannt. Es dürfte sich laut Polizei um eine Beziehungstat gehandelt haben. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich. Zu den genauen Hintergründen bzw. zum Motiv hält sich die Polizei jedoch weiterhin bedeckt. Der Tat dürfte jedoch ein Streit vorausgegangen sein, bei dem es wohl um eine Frau ging. Zu dem Zeitpunkt der Tat hielten sich in der Wohnung des Mehrparteienhauses die Mieterin und die beiden Männer auf. Worum es bei dem Streit jedoch genau ging, ist bisher nicht bekannt. "Die Aussagen der Frau und des Beschuldigten unterscheiden sich", heißt es dazu von der Polizei. Täter ist zu Fuß geflüchtet Eine Nachbarin berichtete, dass sie um kurz vor sechs Uhr in der Früh von lauten Schreien der dort lebenden Frau wach geworden sei. Der Notruf ging um kurz vor sechs ein. Sanitäter und Polizisten versuchten noch, den 42-Jährigen zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur mehr dessen Tod feststellen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Der mutmaßliche Täter konnte nach der Tat zunächst flüchten. Im Zuge der Großfahndung forderten Polizisten einen Personensuchhund aus Oberösterreich an. Die Kriminalisten fertigten einen Geruchsträger für den Hund an und ließen ihn daran schnüffeln. "Im Grunde eignet sich als Geruchsträger alles, woran der Individualgeruch der gesuchten Person haftet", sagt Hundeführer Ferdinand Karrer von der DHI Laakirchen, "zum Beispiel Kleidung oder ein Schuh." Der Deutsche Schäferhund Dionysos nahm die Fährte am Eingangsbereich des Mehrparteienhauses auf, berichtet Karrer.

BILD: SN/POLIZEI Der Diensthundeführer mit Hund Dionysos. Der Hund verfolgte die Spur über eineinhalb Kilometer vom Tatort im Ortszentrum von Henndorf bis zum Aufenthaltsort des Täters in einer Ferienwohnung. Dorthin dürfte er nach der Tat zu Fuß geflüchtet sein. Vor dem Ferienhaus schlug das Tier an. Zeitgleich seien Beamte aus Eugendorf im Zuge der Ermittlungen ebenfalls auf die Ferienwohnung als möglichen Aufenthaltsort des 34-Jährigen gestoßen, heißt es von der Polizei. Als der Diensthund bei dem Haus eintraf, hatten die Beamten dieses bereits umstellt. Vier Stunden nach der Tat nahmen Beamte der Cobra den 34-jährigen Ungarn fest. Der Mann wurde mehrere Stunden einvernommen und ist laut Polizei geständig. Der 34-jährige Ungar wird im Laufe des Tages in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.