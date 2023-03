42-Jähriger in Henndorf erstochen: Verdächtiger soll die Tat gestanden haben

Die Polizei informierte, dass bei der Fahndung in Henndorf am Montagmorgen ein Diensthund aus Oberösterreich geholfen habe. Der Täter wurde gefasst. Mittlerweile soll er gestanden haben, am Montagmorgen einen 42-Jährigen getötet zu haben.

BILD: SN/BOSCHNER Die Spurensicherung am Montag am Tatort. In dem Mehrparteienhaus kam es am Morgen zu einem Gewaltverbrechen. Ein 34-Jähriger wurde mit einem Messer erstochen.

Im Zuge der Großfahndung forderten Polizisten einen Personensuchhund aus Oberösterreich an, heißt es in einer Aussendung. Die Polizei gab somit neue Details zur Großfahndung am Montag und die darauffolgende Verhaftung des mutmaßlichen Täters bekannt.

BILD: SN/POLIZEI Der Diensthundeführer mit Hund Dionysos. Die Kriminalisten fertigten einen Geruchsträger für den Hund an und ließen Dionysos daran schnüffeln. Der Hund verfolgte die Spur über eineinhalb Kilometer vom Tatort im Ortszentrum von Henndorf bis zum Aufenthaltsort des Täters in einer Ferienwohnung. Dort schlug das Tier an. Zeitgleich seien Beamte aus Eugendorf im Zuge der Ermittlungen ebenfalls auf das Ferienhaus als möglichen Aufenthaltsort gestoßen, heißt es von der Polizei. Als der Diensthund bei dem Haus eintraf, hatten die Beamten dieses bereits umstellt. Polizei spricht von "Beziehungstat" Vier Stunden nach der Tat nahmen Beamte der Cobra den Ungarn fest. Der Mann wurde mehrere Stunden einvernommen und ist geständig. Bei der Tat handelt es sich um eine mögliche Beziehungstat, heißt es von der Polizei. Der 34-jährige Ungar wird im Laufe des Tages in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.