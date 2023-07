Flachgau: 84-Jähriger rammte mit Pkw auf einer Kreuzung eine 15-jährige Fußgängerin

Das Mädchen wurde verletzt ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Ein Alkotest beim 84-jährigen Autolenker war negativ.

Am Mittwochvormittag war ein 84-jähriger Einheimischer mit seinem Auto auf der Wiener Straße (B1) von Steindorf kommend in Richtung Neumarkt unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße überquerte zur selben Zeit ein 15-jähriges Mädchen die Fahrbahn. Der 84-Jährige bemerkte nach eigenen Angaben die Fußgängerin zu spät - er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Die 15-Jährige wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert. Der Alkotest mit dem 84-jährigen verlief negativ.