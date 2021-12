Flachgau: Autolenker hatte halbgeladene Pistole im Seitenfach der Fahrertür

Polizei wurde bei Verkehrskontrolle fündig - sie sprach gegen den amtsbekannten Lenker ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Polizisten entdeckten in der Nacht auf Donnerstag in St. Georgen im Flachgau bei der Kontrolle eines Autos eine Pistole, die halbgeladen und in einem unverschlossenen Behältnis im Seitenfach der Fahrertüre lag. Der Lenker des Wagens, ein amtsbekannter 67-jähriger Flachgauer, besitzt keinen Waffenpass. Die Waffe wurde von den Beamten sichergestellt - sie verhängten über den 67-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot.