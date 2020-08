Flachgau: Inzwischen schon 17 Personen aus Großfamilie positiv auf Corona getestet

Die Exekutive war in der Nacht auf Sonntag wegen etlicher gewalttätiger Auseinandersetzungen in der Stadt Salzburg schwer gefordert.

Chronik

Am Freitag gegen 18.50 Uhr ereignete sich am Pioniersteg in Salzburg-Lehen ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der Radfahrer beging dabei Fahrerflucht.