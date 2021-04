Flachgau: Mann holte abhandengekommene Geldbörse bei der Polizei - und verlor prompt den Führerschein

35-jähriger Ägypter fuhr mit dem Auto zur Polizei, um dort seine Geldbörse abzuholen, die ein Passant auf der Straße gefunden und in der Inspektion abgegeben hatte. Weil die Beamten in der Geldbörse auch Suchtgift fanden, führten sie beim Ägypter einen Drogenschnelltest durch, der prompt positiv verlief. Fazit: Dem 35-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die kuriose Causa ereignete sich laut Aussendung der Polizeipressestelle so: Gegen Dienstagmittag hatte ein Passant im Gemeindegebiet von Fuschl mitten auf der Fahrbahn der Wolfgangseestraße eine Geldbörse gefunden. Der Finder brachte sie im Anschluss daran zur örtlich zuständigen Polizeiinspektion. Die Beamten stießen in der Geldbörse aber auf Ungewöhnliches - nämlich auf Suchtgift. In der Polizeiaussendung heißt es dann weiter: "Der Verlustträger wurde in Folge ausgeforscht und verständigt. Als der 35-jährige Ägypter daraufhin auf der Polizeiinspektion erschien, um seine Geldbörse abzuholen, führten die Beamten bei ihm einen Drogenschnelltest durch. Dieser verlief positiv, weshalb dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen wurde."

Als Rechtfertigung gab der 35-Jährige gegenüber den Beamten an, dass ihm seine Geldbörse am Vortag gestohlen worden sei und das Suchtgift gar nicht ihm gehöre. Fakt ist jedenfalls: Sein Führerschein wird inklusive einer Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft übermittelt. Und zudem ergeht auch eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.