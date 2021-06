Flachgau und Tennengau: Wieder Unwetter angekündigt - am Wochenende aber Badewetter

Im Norden des Landes kann es am Donnerstag wieder hageln und stürmen. Am Wochenende kehrt jedoch das Badewetter zurück. Es wird wieder heiß - mit Temperaturen bis zu 31 Grad.

Auch am Donnerstagabend und in der Nacht soll es wieder gewittern. Betroffen sind vor allem der Flachgau und der Tennengau. Dort ist mit Starkregen, Sturm und Hagel zu rechnen, sagt Josef Haslhofer, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Einzelne Gewitter sind auch im Pinzgau möglich", sagt Haslhofer. Im Süden werde es jedoch in den meisten Regionen bei Starkregen bleiben, im Norden des Landes ist jedoch ein Hagelsturm wahrscheinlich.

"Im Gegensatz zum Mittwoch gibt es am Donnerstagnachmittag mehr Sonnenschein", erklärt der Meteorologe. "Das bedeutet, dass es mehr Energie in der Luft gibt und das fördert die Hagelbildung."



Am Freitag wird es kühler: Prognostiziert sind Höchstemperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Am Abend könnte es stellenweise wieder zu Gewittern kommen, vor allem im Lungau und Pinzgau. "Das beschränkt sich aber auf lokale Gewitter mit Regenschauern, Blitz und Donner. Größere Unwetter gibt es vermutlich nicht."



Am Samstag ist wieder Badewetter

Am Wochenende wird es wieder sonniger. Restwolken lösen sich auf und tagsüber scheint die Sonne bei Temperaturen bis zu 27 Grad. Am Samstag ist damit wieder Badewetter. In den Gebirgsgauen treten jedoch vermehrt Quellwolken auf.

Auch am Sonntag bleibt es heiß. "Es wird wieder hochsommerlich heiß mit 31 Grad", sagt Haslhofer. Am Sonntagabend sind lokale Sommergewitter im Pinzgau und Lungau möglich. Der Norden des Bundeslandes sollte jedoch nicht betroffen sein.

Auch in der kommenden Woche geht es sonnig weiter. "Montag und Dienstag bleibt es heiß", sagt der Meteorologe. Es werden Temperaturen von 28 bis 32 Grad erwartet. In der Nacht auf Mittwoch nähert sich jedoch eine Kaltfront aus dem Westen. "Diese löst wieder verbreitet Gewitter aus."