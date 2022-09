Flachgau: Wollte Mann in Kirche Kelch stehlen?

Der Mann gab ab, nur an den Hostien interessiert gewesen zu sein.

Eine Pfarrhelferin beobachtete am Donnerstag einen Mann, der er aus dem Altarraum einer Flachgauer Kirche einen vergoldeten Messkelch entnahm. Als sie ihn ansprach, stellte er den Kelch wieder ab, entwendete aber die Hostien und flüchtete. Aufgrund der Personsbeschreibung konnte dann ein 35-jähriger Ägypter ausgeforscht werden. Er bestritt, dass er den Kelch habe stehlen wollen. Laut Polizei gab er an, nur an den Hostien interessiert zu sein, da ihm "diese zustehen" würden. Er wird angezeigt.