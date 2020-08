Flachgau: Zehnjähriger Bub stürzte in die heißen Kohlen einer Feuerstelle

Vorfall in Wals-Siezenheim. Mehrere Männer saßen neben der - abgelöschten - Grillstelle. Sie werden wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Ein Zehnjähriger erlitt am Samstag gegen 19 Uhr in Wals-Käferheim bei einem Sturz in heiße Kohlen Verbrennungen. Der Bub war beim Spielen in die abgelöschte Feuerstelle gefallen, so die Polizei. Zuvor hatten einige Erwachsene mehrerer Nationalitäten an der Stelle gegrillt, die Glut war dann mit Wasser und Steinen gelöscht worden. Mehrere Männer (25 bis 48) blieben neben den Kohlen sitzen, konnten aber den Sturz des Kindes nicht verhindern. Sie werden wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der Bub kam mit der Rettung ins LKH Salzburg. Er wurde laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt.

Quelle: SN