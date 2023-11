17-jähriger Flachgauer Alkolenker verursachte schweren Unfall - vor Gericht zeigte er sich reuig

Der Probeführerscheinbesitzer ließ sich nach einem Zeltfestbesuch heimfahren, stieg dann aber selbst ins Auto und verursachte in der Folge einen Unfall mit zwei Schwerverletzten. Nun wurde er in Salzburg zu bedingter Haft verurteilt.

Zu dem Unfall kam es am 21. Juli kurz nach drei Uhr Früh in Strobl.

Zerknirscht zeigte sich der 17-jährige Bursch, der am Mittwoch am Landesgericht vor Jugendrichterin Christina Bayrhammer auf dem Angeklagtenstuhl saß: "Ich bin von mir selber enttäuscht. Ich weiß nicht, was mir da in den Sinn gekommen ist. So etwas passiert mir ...