Flachgauer angeklagt: Er soll im Darknet rund 5200 suchtgifthaltige Tabletten bestellt haben

Laut Strafantrag der Salzburger Staatsanwaltschaft baute der 21-Jährige zudem mit einem gleichaltrigen Freund jahrelang Cannabis an.

Wegen Suchtgifthandels hat die Staatsanwaltschaft kürzlich gegen zwei junge Flachgauer, beide 21 Jahre alt, Strafantrag beim Landesgericht eingebracht. Der Erstangeklagte (Verteidiger: RA Christoph Mandl) bestellte demnach zwischen Sommer 2019 und Ende 2021 im Darknet insgesamt gleich rund 5200 Tabletten mit dem psychotropen Wirkstoff Alprazolam bestellt. Die suchtgifthaltigen Pillen ließ er sich dabei den Ermittlungen zufolge wiederholt via Postweg an seine Wohnadresse oder an jene des nun mitangeklagten Bekannten (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) schicken. Einen geringen Teil der Tabletten soll er auch verkauft haben.

Weiters wird dem Erst- sowie dem Zweitangeklagten angelastet, von 2018 bis zum Vorjahr 74 Cannabispflanzen hochgezogen und insgesamt knapp ein Kilo Cannabiskraut um zehn Euro pro Gramm veräußert zu haben.