Flachgauer bei der Berufs-EM

Bei den "Euroskills 2023" in Polen ist das Geschick und die Kreativität der Jungfachkräfte gefragt.

Mit dem Zimmerer Jakob Marbler aus Strobl und dem Steinmetz Jakob Enzensberger aus Koppl vertreten gleich zwei Flachgauer Österreich bei den Berufseuropameisterschaften "Euroskills" von 5. bis 9. September in Polen.

Enzensberger stieß auf die Berufseuropameisterschaften aufgrund der Empfehlung seines ehemaligen Berufsschullehrers und jetzigen Experten Bernhard Hasenöhrl von der Landesberufsschule Wals. Durch die Teilnahme erhofft er sich, einen bestmöglichen Platz beim Wettbewerb zu erringen und neue Kontakte zu anderen Handwerkern im internationalen Bereich zu knüpfen. Auch zu "wissen, wie ich im Vergleich zu anderen Berufskollegen in der Steinbearbeitung abschneide, interessiert mich sehr", sagt der Koppler. Und: "Natürlich darf auch die Gaudi nicht fehlen."

Eines der letzten Tickets für die Reise nach Polen hat Jakob Marbler gelöst: Der Zimmerer aus Strobl am Wolfgangsee ersetzt Andreas Putz, der seine EM-Teilnahme vor Kurzem aus persönlichen Gründen absagen musste. Marbler lässt sich von der knappen Vorbereitungszeit aber nicht entmutigen: "Natürlich ist die Vorbereitungszeit nun sehr kurz, aber ich habe ja einige Erfahrungen, auf die ich aufbauen kann", spielt er auf diverse Wettkämpfe an. So kletterte der Salzburger Hobby-Bergsteiger bereits beim Landes- und Bundeslehrlingswettbewerb aufs Podest und kürte sich 2018 zum Vizestaatsmeister bei "Austrian Skills". Außerdem: "Meine Arbeit in der Firma ist ohnehin die perfekte Vorbereitung auf den internationalen Bewerb." Als dritte Salzburgerin reist Lisa Lintschinger von der Schneiderei Moser in Mariapfarr nach Polen.

"Schon die Teilnahme an einem derart großen Wettbewerb ist ein riesiger Erfolg und eine enorme Bereicherung für die jungen Menschen", sagt Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller.

Bei den "Euroskills" wird Österreich mit 44 Teilnehmer/-innen das größte Team stellen.