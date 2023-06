Flachgauer Bezirkshauptfrau Karin Gföllner: "Hätte es mir anders vorgestellt"

Die Bergheimerin Karin Gföllner leitet seit knapp zweieinhalb Jahren die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung. Am 28. Juni startet der Vollbetrieb am neuen Standort Seekirchen.

Die gebürtige Oberösterreicherin Karin Gföllner (61) leitet seit Herbst 2020 die BH Salzburg-Umgebung.

Als Bergheimerin brauchten sie bisher zehn Minuten mit dem Rad in die BH am Salzburger Hauptbahnhof. Das wird sich jetzt ändern ...Karin Gföllner: Ja, für mich wird es etwas länger. Ich habe zwei Möglichkeiten: Das Auto und mein E-Bike, das ich mir im Vorjahr gekauft habe. In einer guten halben Stunde bin ich damit in Seekirchen, das habe ich schon ausprobiert. Ich habe mir fest vorgenommen, das so oft wie möglich zu machen. In der neuen BH gibt es ja auch Duschräume und Umkleiden speziell für unsere Radfahrer, die bei Wind und Wetter mit dem Rad kommen.

Sie arbeiten seit mehr als 30 Jahren in der BH Salzburg-Umgebung. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den neuen und alten Räumlichkeiten?Das ist überhaupt kein Vergleich. Wir haben jetzt ein hochmodernes Verwaltungsgebäude mit großen, hellen Räumen und einer Klimaanlage mit Betonkernaktivierung. Im alten Gebäude, das wir von der Porsche-Verwaltung übernommen hatten, war das ganz anders. Nur ein Beispiel: Im neuen Gebäude können wir den Bürgerservice im Erdgeschoß abwickeln. Im alten musste man für eine Gesundenuntersuchung in den fünften Stock. Es gab nur einen Lift.

Als Bezirkshauptfrau versehen Sie ihren Dienst weiterhin in der Bezirkshauptmannschaft. War eine Umbenennung je Thema?Nein. Das ist eine österreichweit gesetzlich vorgegebene Bezeichnung, man müsste dafür die entsprechenden Gesetze ändern.



Was wurde aus der angekündigten Außenstelle in der Stadt Salzburg für die Gemeinden des südlichen Flachgaus?Es wird eine Außenstelle der Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt geben. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter betreuten von dort aus ihre Klienten in den südlichen Flachgauer Gemeinden. Nach dem coronabedingten Digitalisierungsschub sind wir zum Schluss gekommen, dass man in vielen Bereichen keine Außenstelle mehr anbieten muss, weil vieles digital funktioniert.

Sie sind seit zweieinhalb Jahren Bezirkshauptfrau. Ein Großteil davon war von der Pandemie geprägt. Hätten Sie sich einen anderen Einstand gewünscht?Sicher hätte ich es mir anders vorgestellt. Die Bewältigung der Pandemie war für uns als Gesundheitsbehörde eine große Herausforderung. Andererseits gab es wegen Corona lange Zeit keine Veranstaltungen, Besprechungen oder Schulungen. Insofern war der Übergang gar nicht so schwierig. Zuletzt war dann mein Hauptthema die Übersiedlung.

Wie beurteilen Sie rückblickend das Krisenmanagement im Land?Dafür, dass eine Pandemie in dieser Form zum ersten Mal aufgetreten ist, ist es meiner Ansicht nach sehr professionell abgelaufen. Rückblickend kann man immer sagen, man hätte vielleicht andere Wege beschreiten können. Es steht mir aber nicht zu, die politischen Entscheidungen zu kommentieren. Wir sind eine reine Vollzugsbehörde. Wir vollziehen, was uns gesundheitspolitisch vorgegeben wird und haben versucht, das nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen.

Sie sind die dritte Bezirkshauptfrau im Bundesland Salzburg. Gibt es die "gläserne Decke" im Landesdienst nicht?Man bemüht sich hier sehr. Es ist aber natürlich nicht karrierefördernd, dass nach wie vor meist die Frau die Kinderbetreuung übernimmt und damit eine gewisse Zeit vom Job weg ist. Teilzeitarbeit ist in der ersten Zeit nach der Geburt wichtig. Später, wenn es um eine Anpassung geht und noch immer eher die Frauen eingeschränkt werden, wird es schwierig. Dadurch kann eine "gläserne Decke" entstehen.

Eine hochrangige Juristin sagte 2020, sie bewerbe sich aus Gründen der Work-Life-Balance nicht für die Nachfolge von Bezirkshauptmann Reinhold Mayer. Ist der Job wirklich so schlimm?Nein, man kann das schon mit dem Privatleben in Einklang bringen. Mit kleinen Kindern wäre der Job aber sicherlich schwieriger zu bewältigen als in meinem Fall, weil es sehr viele Abend- und Wochenendtermine gibt.



Wie muss man sich einen durchschnittlichen Arbeitstag der Bezirkshauptfrau vorstellen?Zuletzt war ich hauptsächlich mit der Übersiedlung beschäftigt. Ich bin aber für über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Es sind viele personelle Dinge zu klären, Besprechungen mit Gruppenleitern zu führen und organisatorische Angelegenheiten zu erledigen wie etwa Vorbereitungen auf Veranstaltungen und Besprechungen.

Was sind die großen Brocken, die für die BH in den nächsten Jahren anstehen?Die Verwaltung muss weiter modernisiert werden. Die Digitalisierung bleibt eine große Herausforderung. Wir sind hier auf gutem Weg, es gibt aber noch viel zu tun. In einigen Bereichen haben wir noch sehr viele Papierakten. Hier ist das Ziel, mittelfristig vollständig digitalisiert zu sein. Die Vorbereitung auf einen Blackout wird uns ebenfalls massiv beschäftigen. Sehr gefordert sind wir bei der Kinder- und Jugendhilfe, wo wir im Ballungsraum um die Stadt viele Fälle haben.

Sie haben im Vorjahr ihren 60er gefeiert. Wie lange wollen Sie Bezirkshauptfrau bleiben?Bis 65. Ich bin Beamtin und kann gar nicht früher in Pension gehen. Das möchte ich auch gar nicht. Zwei, drei Jahre als Bezirkshauptfrau wären mir zu kurz gewesen. Dann hätte ich mich gar nicht beworben.