Flachgauer Bezirksobleute der Parteien analysieren das Wahlergebnis

BILD: SN/ROBERT RATZER Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) und Marlene Svazek (FPÖ) waren die großen Gewinner im Flachgau.

Bezirksobmann LAbg. Josef Schöchl (ÖVP): "Die ÖVP ist weiter die klare Nummer eins im Flachgau. Natürlich ist das Ergebnis nicht erfreulich, aber zu akzeptieren." Für Schöchl gibt es derzeit "viele Gegenwinde" für Regierungsparteien. "Auch wenn die allgemeinen Daten des Landes nicht schlecht sind, haben die Krisen bei den Menschen Narben hinterlassen." Jetzt gehe es darum, das Vertrauen zurückzugewinnen. Das Abschneiden der KPÖ findet Schöchl bemerkenswert, ebenso, dass die FPÖ in etlichen Flachgauer Gemeinden die Stimmenmehrheit erreichen konnte. "Das wird man sich im Hinblick auf die kommenden Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen thematisch genauer anschauen müssen."

Bezirksobmann Andreas Teufl (FPÖ): "Wir sind im ganzen Bezirk gut aufgestellt, waren viel unterwegs und haben einen seriösen Wahlkampf geführt. Dafür haben wir schon auf der Straße viel Zustimmung erhalten", sieht Teufl mehrere Gründe für das historisch beste Ergebnis der FPÖ im Flachgau. Zudem habe man in den vergangenen Jahren viele Themen angesprochen, die den Wählerinnen und Wählern wichtig seien. In Sachen Regierungsbildung geht Teufl eher davon aus, dass Wilfried Haslauer "den leichteren Weg" gehen und mit der SPÖ koalieren wird. Für die in einem Jahr stattfindenden Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen sieht Teufl die FPÖ im Aufwind, besonders dort, wo ein Bürgermeisterwechsel bevorsteht. Diesmal landeten die Blauen in acht Flachgauer Gemeinden auf Platz eins - darunter auch Teufls Heimatgemeinde Faistenau, wo die FPÖ erstmals die ÖVP überholte.

Bezirksvorsitzende Cornelia Ecker (SPÖ):

"Die Prognosen waren noch schlechter, aber jeder Verlust und besonders jeder Mandatsverlust ist eine herbe Niederlage. Die SPÖ-Führungsdiskussion auf Bundesebene hat uns sicher auch nicht in die Karten gespielt. Als zukünftige Bürgermeisterin von Bürmoos bin ich froh, dass unsere Gemeinde eine rote Hochburg geblieben ist." Der Wahlerfolg der KPÖ macht Ecker vor allem in Hinblick auf die Gemeinderatswahlen in der Stadt Salzburg Sorgen. "Dankl hat sich auf leistbares Wohnen fokussiert. Als große Partei muss man aber eine ganze Palette von Themen abdecken. Vielleicht haben wir uns da etwas verzettelt." Zwischen Linkspopulisten und Rechtspopulisten sei die Mitte unter die Räder gekommen. Den SPÖ-Landesparteivorsitzenden David Egger stellt Cornelia Ecker nicht infrage. "Er ist noch jung und unser Fokus muss in die Zukunft gerichtet sein."

Kay-Michael Dankl (KPÖ plus): "Wir waren selber überrascht vom guten Ergebnis und freuen uns über den Einzug in den Landtag. Wir haben viel Herzblut eingesetzt, um jene Menschen zu überzeugen, die sagen, ich weiß nicht mehr, wen ich noch wählen soll." Der Wahlausgang zeige, wie viele Menschen eine ehrliche Politik wünschten, etwa was Wohnkosten betreffe. Es dürfe nicht sein, dass jedes fünfte Kind in Salzburg in Armut aufwachsen müsse, so Dankl. "Wir wollen in den nächsten fünf Jahren eine kritische Opposition in den Landtag bringen und der Regierung auf die Finger schauen, dass die Wahlversprechen auch umgesetzt werden."



