Flachgauer Bezirksorchester spielt zum 70. Verbandsjubiläum in Straßwalchen auf

Das alle zwei Jahre stattfindende Konzert des Flachgauer Bezirksorchesters steht heuer im Zeichen des 70-jährigen Bestehens des Blasmusikverbands. Dafür wurde eigens ein Werk in Auftrag gegeben.

80 Musikerinnen und Musiker aus 38 Flachgauer Musikkapellen werden auf der Bühne in der Gerhard-Dorfinger-Halle in Straßwalchen stehen, wenn am 25. Oktober um 19.30 Uhr das diesjährige Konzert des Flachgauer Bezirksorchesters über die Bühne geht.

Zu seinem 70. Bestandsjubiläum hat sich der Flachgauer Blasmusikverband mit seinem Obmann Balthasar Gwechenberger etwas Besonders überlegt. "Wir haben den Dirigenten und Komponisten Fritz Neuböck damit beauftragt, die Sage vom Kalten Birnbaum zu vertonen.