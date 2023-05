Flachgauer drohte mit Bombe am Salzburger Airport: Prozess

51-jähriger Mann steht am 20. Juni vor Gericht; im Vorverfahren war er reuig.

Weil er im März in einem Anruf bei der Austro Control in Wien laut Strafantrag damit drohte, dass am Flughafen Salzburg "bald eine Bombe landen" werde, muss sich ein 51-jähriger Flachgauer am 20. Juni wegen gefährlicher Drohung am Landesgericht verantworten. Der 51-Jährige soll sich massiv über den Flugverkehr geärgert haben; zudem ist er den Ermittlungen nach der Überzeugung, dass die Kondensstreifen der Flugzeuge Chemikalien und Gift enthalten. Im Vorverfahren war er laut Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, geständig. Der Prozess wird von Richterin Ilona Schalwich-Mózes geführt.