Flachgauer drohte mit Bombe am Salzburger Flughafen: Geldstrafe

51-jähriger wegen gefährlicher Drohung mit Sprengmitteln verurteilt. Polizei verortet ihn als Sympathisant von Verschwörungstheorien bzw. in der Nähe von staatsfeindlichen Verbindungen.

"Es tut mir sehr leid, was ich da gemacht habe. Ich war damals etwas verwirrt und betrunken." - So verantwortete sich am Dienstag am Landesgericht Salzburg ein 51-jähriger Flachgauer, der heuer im März mit einer telefonischen Bombendrohung gegen den Flughafen Salzburg für einen enormen Polizeieinsatz gesorgt hatte. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der bislang unbescholtene Angeklagte damals in einem Anruf bei der Austro Control erst über den vielen Flugverkehr beschwert und dann damit gedroht, dass am Salzburger Airport "bald eine Bombe landen" werde.

RA Christoph Rother, Verteidiger des Flachgauers, sagte, dass seinem Mandanten "bewusst ist, dass er mit dieser Drohung eine Straftat begangen hat. Und dass er dadurch einen großen Polizeieinsatz auslöste, der einen gewisse Zeit lang enorme Ressourcen gebunden hat". Tatsächlich musste nach der Drohung das Flughafengelände von zahlreichen Polizisten, Sprengstoffkundigen Beamten samt Diensthunden und der Spezialeinheit Cobra akribisch abgesucht werden. Der Flugverkehr musste nicht eingestellt werden.

Richterin verhängte eine teilbedingte Geldstrafe in Höhen von 1800 Euro

Richterin Ilona Schalwich-Mózes hielt dem Angeklagten bezüglich des Motives für die Tat vor, "dass Ihnen die Polizei eine beträchtliche verschwörungsideologische Gesinnung unterstellt". Wie kurz nach dem Vorfall berichtet, soll der Angeklagte den Anhängern der sogenannten Chemtrail-Theorie nahestehen; diese glauben, dass über die Kondensstreifen von Flugzeugen absichtlich Chemikalien bzw. Giftstoffe ausgebracht würden. Der Flachgauer wies im Prozess zurück, einer verschwörerischen oder staatsfeindlichen Verbindung nahezustehen.

Die Richterin verurteilte den Flachgauer zu einer teilbedingten Geldstrafe von 1800 Euro - davon muss er 1350 Euro tatsächlich berappen, 450 Euro wurden bedingt (auf Bewährung) ausgesprochen. Nicht rechtskräftig.