Flachgauer Eierbäuerin: "Die Natur macht sie zu ganz besonderen Ostereiern"

Tausende Ostereier verlassen Jahr für Jahr den Hof des Kastnerbauern in Anif. Einige wenige färbt Bäuerin Nicole Leitner gemeinsam mit ihren Kindern mit viel Hingabe und Tradition.

Rund 1500 Hühner tummeln sich auf dem Hof der Familie Leitner in Anif, allesamt Biohühner, die Bioeier legen und in diesen Tagen mit dafür verantwortlich sind, dass die Nester zu Ostern gut gefüllt sind. Während der Kastnerbauer den Großteil der Ostereier in einem Betrieb in Oberösterreich mit natürlichen Farben einfärben lässt und sie unter anderem im eigenen Hofladen verkauft, kommt den Ostereiern für die sechsköpfige Familie eine besondere Behandlung zu.

"Wir färben unsere Ostereier mit Naturfarben, die wir ...