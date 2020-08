Flachgauer Familie bekam Besuch aus dem Ausland - fünf Familienmitglieder nun positiv getestet

Erkrankter Besucher aus dem Ausland steckte Großteil einer Flachgauer Familie an.

Im Flachgau haben sich jetzt fünf Mitglieder einer Familie mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Salzburger Medienzentrum am Freitagnachmittag auf SN-Anfrage mitteilte, habe die Familie Besuch aus dem Ausland von einer - wie sich herausstellte - Covid-19-infizierten Person erhalten. Fünf Familienmitglieder steckten sich in der Folge bei der auf Besuch weilenden Person an.

In Salzburg wurden bisher mit Stand Freitagmittag 1409 Personen (+9 im Vergleich zu Donnerstagnachmittag) positiv auf Covid-19 getestet. Die Zahl der aktiv Infizierten im Bundesland betrug zuletzt 71.

Quelle: SN