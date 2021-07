Flachgauer Gemeinden bieten vielfältige Ferienbetreuung

Neun Wochen Sommerferien stellen Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder vor Herausforderungen. In den Gemeinden wird aber viel geboten.

Eine Woche lang experimentieren, basteln und die Natur erkunden, das können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in der Woche von 30. August bis 3. September beim Medizintechnikunternehmen W&H in Bürmoos. Am Vormittag einen 3-D-Druck machen, einen Roboter programmieren oder naturwissenschaftlich experimentieren, gehört zum Programm. Am Nachmittag nach dem Mittagessen geht es raus ins Freie.

Initiator dieses Ferienprogramms ist der Regionalverband Flachgau-Nord. In Zusammenarbeit mit dem Forum Familie Flachgau und Akzente Salzburg entstand ein Pilotprojekt für die Region. ...