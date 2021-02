Flachgauer Jäger verzichten heuer auf Hegeschau

Die für den neuen Abschussplan wichtige Bewertung der Vorjahres-Trophäen findet heuer coronabedingt ohne begleitende Hegeschau statt.

Die traditionelle Hegeschau abgesagt, der Bezirksjägertag verschoben: Die Pandemie geht auch an der Flachgauer Jägerschaft nicht spurlos vorüber.

Tatsächlich abgesagt ist aber nur die für die interessierte Öffentlichkeit zugängliche Hegeschau, bei der die im Vorjahr geschossenen Trophäen ausgestellt werden. Auf jeden Fall stattfinden muss die Beurteilung der Abschüsse durch eine Beurteilungskommission. "Die Vorjahreszahlen bilden die Grundlage für dieses Jahr. Man schaut sich an, was im Vorjahr gejagt wurde, aber auch, wie der Waldzustand ist. In Abstimmung mit dem ...