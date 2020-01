Flachgauer Krampus-Doku stößt auf internationales Interesse

Grenzübergreifendes Kulturprojekt zieht positive Bilanz

Zur hohen Zeit der Perchten sind der Film und die Ausstellung "Gruß vom Krampus" auf internationaler Tour. Schon bei der Weltpremiere beim Worldfest Houston mit zwei Preisen ausgezeichnet, wurde der Film der Köstendorferin Gabriele Neudecker von Kinos in den USA gebucht. Jetzt gibt es einen internationalen Kino-Run auf die unterhaltsame Doku über alpenländisches Brauchtum: "Gruß vom Krampus" lief vor einigen Tagen in Belfast, ist im Jänner 2020 in Brüssel zu sehen und war vor Kurzem auch in Aarhus in Dänemark zu Gast, wo Regisseurin Gabriele Neudecker und Ausstellungsleiterin Ingrid Weydemann die magischen Wesen Krampus, Percht, Hex und Habergeiß einem staunenden dänischen Publikum persönlich vorstellten.

"Die dänischen Weihnachtswesen sind die netten Wichtel ,Nissen', und so wurde unseren wilden, alpenländischen Gestalten großes Interesse entgegen gebracht. Einige Aarhuser Besucher zogen sogar Parallelen zwischen Krampus, Percht und dänischen Wikingern und möchten die Salzburger Krampus- und Perchtenläufe nun unbedingt live erleben", so Gabriele Neudecker.

Der Pay-TV-Sender "Amazon Prime" wurde auf den Salzburger Film, der es auch in die österreichischen Kinocharts schaffte, aufmerksam und setzt Neudeckers "Gruß vom Krampus" ab jetzt für die Regionen USA, England, Japan und den deutschsprachigen Raum ein.

"Gruß vom Krampus" ist das erste grenzüberschreitende Kulturprojekt der Region Salzburger Seenland. Regisseurin Gabriele Neudecker, Ausstellungsleiterin Ingrid Weydemann und LEADER-Managerin Claudia Haberl zogen mit Jahresende erfolgreiche Bilanz und freuen sich über nationales und internationales Interesse an Film und Ausstellungen. Die einzigartigen Krampus- und Perchten-Ausstellungen auf der Burg Tittmoning und in der Fronfeste Neumarkt am Wallersee können noch bis 2. Februar besucht werden.