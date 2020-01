Flachgauer online um 50.000 Euro betrogen

Der 37-Jährige fiel auf einer Internetplattform auf Betrüger hinein, die ihn überredeten, in den Onlinehandel zu investieren. Sein Konto wurde leergeräumt.

Ein 37-jähriger Flachgauer erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei. Er hatte sich im Dezember auf einer Plattform im Internet registriert, weil er von "Brokern" aus Deutschland überzeugt worden sei, in den Onlinehandel zu investieren. Im Jänner überwies der Mann mehrere Tausend Euro. Da sich angeblich der Kurs schlecht entwickle, forderten ihn die Betrüger auf, mehr Geld zu investieren. Laut Polizeibericht ist der Flachgauer so sehr unter Druck gesetzt worden, dass er einen fünfstelligen Euro-Betrag (rund 50.000 Euro) überwiesen hat. Als sein Konto am nächsten Tag leergeräumt gewesen sei und die "Broker" wieder versucht hätten, ihn zu einer Überweisung zu überreden, sperrte der 37-Jährige sein Konto und ging zur Polizei.

Quelle: SN