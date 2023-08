Flachgauer Ortschefs sehen Reformbedarf beim Bürgermeisteramt

"Das Berufsbild des Bürgermeisters hat sich in den vergangenen 30, 40 Jahren von der Repräsentation zum Management gewandelt, was auch anders zu behandeln ist."

"Das Berufsbild des Bürgermeisters hat sich in den vergangenen 30, 40 Jahren von der Repräsentation zum Management gewandelt, was auch anders zu behandeln ist", bemüht sich der frühere Hallwanger ÖVP-Bürgermeister und Präsident des Österreichischen Gemeindebunds, Helmut Mödlhammer, um eine Einordnung.

Wesentlich wichtiger als höhere Gehälter seien aber sozialrechtliche Verbesserungen. So gibt es weder eine Bürgermeisterpension noch eine Abfertigung. Dafür haften Bürgermeister in vielen Bereichen mit ihrem Privatvermögen. "Die Zeit der Langzeitbürgermeister ist vorbei. Wenn man da nicht Lösungen findet, wird es immer schwieriger werden, Menschen zu finden, die sich für dieses Amt zur Verfügung stellen", sagt Mödlhammer. Konkret schlägt er vor, über das deutsche System nachzudenken, wo Bürgermeister nach zehn Jahren in den öffentlichen Dienst wechseln können. Auch eine Anstellung im Gemeindebereich könne man diskutieren.

All das ändert für ihn aber nichts daran, dass das Bürgermeisteramt "das mit Abstand schönste politische Amt" sei: "Es gibt keine politische Ebene, auf der man so viel gestalten kann. Man ist direkt bei den Menschen, es kommt wahnsinnig viel zurück. Auf Gemeindeebene funktioniert die Gemeinschaft noch."