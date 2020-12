Flachgauer raste über Tauernautobahn weil ihm angeblich kalt war

55-Jähriger mit 160 km/h statt erlaubten 100 erwischt - Führerschein weg.

Mit 160 Stundenkilometern in einer 100er-Zone ist am Freitagnachmittag ein 55-Jähriger aus dem Flachgau auf der Tauernautobahn (A10) bei Golling in Fahrtrichtung Salzburg von der Polizei gestoppt worden. Gegenüber den Beamten rechtfertigte sich der Mann, er komme vom Skifahren und ihm sei kalt. Der 55-Jährige wurde angezeigt und ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Quelle: APA